Посланник дружбы Дмитрий Мезенцев: о чем говорит новый посол России в Белоруссии?

11.06.2019, Минск, Александр Шпаковский

В Белоруссии и России по-разному отнеслись к риторике и жестам нового посла России в Минске Дмитрия Мезенцева. Редакция «ПолитНавигатора» представляет одну из точек зрения на будущее российско-белорусских отношений – минского политолога Александра Шпаковского.

8–го июня в Минске масштабно с гала-концертом и праздничным салютом отметили День многонациональной России. Среди отдыхающих горожан были замечены Государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота, белорусский премьер-министр Сергей Румас, посол Беларуси в РФ Владимир Семашко и новый посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. По сути это было первое появление российского дипломата на широкой публике в Беларуси, что заставляет задуматься о перспективах каденции Мезенцева в фокусе углубления белорусско-российской интеграции.

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«Мягкая сила» нового посла.

Необходимо отметить, посол РФ вел себя очень непринужденно, подходил к каждому стенду и общался с участниками праздника, а также обратился к присутствующим с приветственной речью. При этом в выступлении Мезенцева сохранялись те же подчеркнуто дружелюбные нотки, что и в предыдущих интервью. «Пусть в системе наших отношений никогда не будет грозы. Пусть наши отношения будут примером для стран Евросоюза, стран СНГ и пусть от этого мы будем только сильнее” – пожелал Мезенцев собравшимся минчанам и гостям белорусской столицы.

До этого в интервью газете «Известия» посол РФ отметил, что «никаких «черных кошек» в отношениях Москвы и Минска нет», а заодно поделился своими впечатлениями о Беларуси «как надежном доме, где живут сильные и радушные люди, уважающие свою страну и ее историю». В том же интервью дипломат посетовал, что некоторые российские журналисты «привыкли, анализируя систему отношений братских народов, больше видеть негатив, выискивать споры, преувеличивая их масштаб, и говорить о несогласии тогда, когда надо говорить о согласии, об успехах в сфере социально-экономического взаимодействия, о результатах на десятках других направлений, так же, как и в формате сотрудничества регионов». Апофеозом же дипломатии от Мезенцева стал ответ на дурацкий вопрос телеканала «Россия 24» о том, в какую страну он поедет работать: в Беларусь или в Белоруссию? Российский посол с легкостью срезал потенциальный хайп белорусских «свядомых» и заявил, что отправляется в командировку в Республику Беларусь.

Таким образом, публичные высказывания Мезенцева свидетельствуют о том, что в его лице Минск получил представителя российской «мягкой силы», а именно такого человека и ждали в белорусской столице. В белорусских экспертных кругах существует мнение, что на своем посту Мезенцев будет не обострять, а наоборот сглаживать острые углы в союзных отношениях, при этом неукоснительно выполняя поручение президента РФ Путина о развитии интеграции с Республикой Беларусь и дальнейшем сближении двух государств. Если дела пойдут в соответствии с этими прогнозами, то в области белорусско-российского сотрудничества поубавится лишнего скандального флера, а наиболее проблемные вопросы будут решаться тихо, за закрытыми дверями, как это происходит сейчас в рамках правительственной дискуссии по теме обновления редакции союзного договора.

Установка на позитив.

Необходимо отметить, что именно такой подход со стороны России очень востребован в Беларуси, так как из РФ и самой идеи интеграции «неправительственные СМИ» с центрами базирования в США и Польше старательно пытаются сделать пугало, распространяя нелепые слухи о возможности какой-то «российской агрессии» против братской страны. Причем нередко подобные инсинуации подхватываются в самой России, когда по любому спорному поводу в отношении Минска используется «язык вражды» с рассуждениями о «предательстве», «нахлебниках» и прочими оскорбительными коннотациями. При этом абсолютно неважно, какими мотивами руководствуются авторы подобных публикаций, однако очевидно, что на пользу белорусско-российскому союзу это не идет, и Дмитрий Мезенцев, как опытный дипломат и чиновник, это прекрасно понимает.

Ясное дело, что белорусско-российские проблемы всегда были, есть и будут, их не получится залить елеем сладких речей. Вместе с тем, ничего трагичного в отношениях между Москвой и Минском не происходит, хотя споры о ценообразовании на энергоносители, торговые конфликты, «искры» на высоком уровне отмечаются все 22 года союзной истории и никак не повлияли на стратегическую рамку белорусско-российских отношений. При этом, несмотря на всю критику, Союзное государство России и Беларуси по–прежнему остается наиболее глубоким и проработанным интеграционным проектом на просторах СНГ и ни с одной другой страной в мире ни у Москвы, ни у Минска нет столь тесных и при этом юридически обязывающих отношений.

Товарооборот в 35 млрд.$, единая региональная группировка войск и общая Военная доктрина Союзного государства, десятки союзных научных программ и, наконец, промышленная кооперация, в которую вовлечены миллионы людей по обе стороны границы (где, кстати, действует право свободного перемещения граждан). Все это на самом деле с лихвой перекрывает весь негатив в СМИ и думается, что страны постепенно наведут порядок в информационной сфере, когда будет понятно, где свои, а где чужие. Назначение Дмитрия Мезенцева послом России в Республике Беларусь только подтверждает это предположение.