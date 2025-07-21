Посланник Трампа хвалится, что не вырвал после двух рюмок водки с Лукашенко

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Джон Коул, один из адвокатов Дональда Трампа, а ныне зам спецпредставителя по Украине, рассказал подробности переговоров с Александром Лукашенко, по итогам которых были освобождены белорусские оппозиционеры-змагары, в числе которых, как известно, оказался и супруг печально известной Светланы Тихановской.

В интервью Politico американский чиновник на полном серьёзе в качестве своего достижения рассказывал, как выпил две рюмки водки на переговорах в Минске, но третью осилить уже не смог.

«Я сделал два тоста, меня не вырвало, но третий я делать не стал», — сказал 78-летний Коул.

«Освобождение не состоялся бы без усилий Коула по налаживанию отношений с Лукашенко, в том числе во время долгого обеда с тостами за водкой», – нахваливает его Politico.

Чуть дальше в материале говорится о нелегком для американца употреблении водки чуть подробнее:

«В какой-то момент была вынесена водка — личный бренд Лукашенко — и начались тосты. Белорусский президент произнёс тост в честь Трампа. Смит, представитель Госдепартамента, подтолкнул Коула к ответному тосту, как это принято в регионе. Коул последовал его примеру и произнёс тост в честь Лукашенко, после чего начал беспокоиться о своём желудке», – пишет Politico.

Мучения американца оказались не напрасны – змагаров вскоре выпустили из-за решетки в Прибалтику.