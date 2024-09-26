После 20 октября нейтралитет Молдовы будет окончательно отменён – молдавский публицист

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«Сиамские близнецы» – ЕС и НАТО – усиленно втягивают молдаван в воронку военного противостояния с Россией. Это факт, в котором легко убедиться, если просто внимательно прочитать документы ЕС, НАТО и Молдовы, сопоставить их – и посмотреть на вытекающие из них практические действия.

Об этом пишет в издании traditia.md молдавский публицист, экс-кандидат в президенты РМ Дмитрий Чубашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он приводит цитаты из Версальской декларации глав государств и правительств ЕС от марта 2022 года, документов юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля, документа ЕС под названием «Стратегический компас по безопасности и обороне», заявления верховного комиссара ЕС по вопросам внешней политики и расширения Жозепа Борреля, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Также Чубашенко цитирует Стратегию национальной безопасности Молдовы, принятую в декабре 2023 года.

«Достаточно прочитать приведенные выше документы и заявления (на самом деле их гораздо больше), чтобы понять, что же происходит на самом деле: когда речь заходит о внешней политике, обороне и безопасности, грань между ЕС и НАТО стирается; ЕС и НАТО объявили Россию своим главным врагом; руководство Молдовы также объявило Россию главной угрозой и провозгласило курс на сотрудничество с ЕС и НАТО; Молдова и де-юре, и де-факто участвует в общем антироссийском курсе ЕС и НАТО, включая его военную и санкционную составляющую», – пишет автор.

Нейтралитет Молдовы, закреплённый в Конституции, уже не упоминается в документах, которые власти Молдовы подписывают как с ЕС и НАТО в целом, так и с отдельными их государствами-членами, отмечает автор. По его словам, военные учения, в которых участвуют военнослужащие Национальной армии Молдовы, называют «многонациональными», но фактически это учения НАТО.

«Что бы там ни говорили в свое оправдание кишиневские власти, в сухом остатке речь идет о том, что «сиамский близнец» ЕС-НАТО заставляет Молдову участвовать в своем милитаристском курсе и конфронтации с Россией», – пишет Дмитрий Чубашенко.

Он напоминает, что одним из последствий конституционного референдума, который должен пройти 20 октября одновременно с президентскими выборами (если этот плебисцит состоится), станет признание приоритета законов ЕС над молдавским законодательством.

«Поскольку ЕС и НАТО – это практически одно и то же, это будет означать и приоритет интересов НАТО над законами Молдовы, включая ее Конституцию. В итоге, принцип нейтралитета, который и так уже превратился в пустую формальность, будет окончательно отменен», – резюмирует автор.