После 2024 года у России больше нет обязующих соглашений по газу с Украиной

27.08.2021 14:57 (Мск), Москва — Олег Кравцов

Новости Украины

Россия не против использовать украинскую ГТС в будущем, но в Киеве лишь занимаются политизацией этого вопроса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Независимой газете» заявил руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По его словам, Россию вместо честного рыночного выбора пытаются убедить в том, что она намерена политически задушить Украину, лишая ее доходов за транспортировку российского газа по маршруту, который устарел и стал невыгодным РФ.

«Но ведь европейский потребитель должен быть заинтересован в том, чтобы получать дешевый газ без накруток, связанных с его транспортировкой по более длинному маршруту. Это не вопрос политического наказания Украины, а лишь повышение рентабельности, сокращение себестоимости. Как-то подзабыли, что «Северный поток – 1» мы вообще строили при президенте Януковиче, которого на Западе считали пророссийским», – сказал Симонов

Он не исключает, что если в Европе возникнет дополнительный спрос, то украинская ГТС может рассматриваться как резервная мощность.

«И мы не против ее использования. Только возникает вопрос, почему мы должны брать на себя еще какие-то обязательства в дополнение к тому контракту, который был заключен на пять лет в 2019 году. За пределами 2024 года у России нет никаких обязующих соглашений с Украиной. Но украинцы, вместо того чтобы создать для России коммерчески привлекательные предложения, например за счет снижения тарифов на перекачку газа или использования украинских газовых хранилищ, просто требуют от Запада заставить Россию сохранить газовый транзит через территорию Украины. Спрашивается, кто же занимается политизацией энергетики?», – недоумевает эксперт.

Также глава Фонда национальной энергетической безопасности прогнозирует, что Россию «ждут непростые бои за условия использования «Северного потока – 2».

«Мы предлагаем подойти к этому вопросу экономически. Скажем, в европейском праве есть возможность создать независимого оператора – independent transmission operator (ITO). В этом варианте решения проблемы тарифы нужно будет согласовывать с германским регулятором, сотрудники «Газпрома» не смогут работать и входить в органы управления оператора. Все основные системы (IT, бухгалтерия и пр.) должны быть разделены, «Газпром» не должен оказывать никаких услуг оператору (только по согласованию с регулятором).

«Газпром» готов на это. Но ведь ему не дают это сделать. На полном серьезе Брюссель говорит, что будет исходить не из своего права, а из загадочного принципа европейской энергетической солидарности. Именно так был решен судебный спор по заполнению газопровода OPAL, – резюмировал Симонов.