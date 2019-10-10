10.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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После 31 декабря закона об особом статусе не будет – Зеленский

Закон об особом статусе для республик Донбасса, который принят на Украине, действует до конца этого года. Каким он будет после этого и будет ли там прописан особый статус – неизвестно.

Об этом на встрече с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы украинского государства, будущее закона определится после встречи «Нормандского формата».

«Что касается [формулы] Штайнмайера – закон об особом статусе есть, он действует. Закона об особом статусе после 31 декабря не будет. Нужен ли нам закон об особом статусе, в который будет имплементирована «формула Штайнмайера», мы вместе с вами и будем решать. Но только после «нормандской встречи и всех условий, который стороны будут друг другу предлагать», – заявил Зеленский.

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