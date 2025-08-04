После Айвазовского Азербайджану могут припомнить исторические названия его городов

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Ситуация в Карабахе с названиями городов и сносом памятника русского художника Айвазовского ярко демонстрирует то, что Баку целенаправленно осуществляет грязную провокационную политику в отношении Москвы.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Азербайджан продолжает свои провокации против России, всё более наглея. Сейчас – новая претензия, почему в российских СМИ пользуются названием Степанакерт. Никогда такого ещё не было в отношениях между странами. …Россия это может называть мудростью, все остальные это будут называть слабостью. Айвазовский дважды ненавистен Азербайджану сегодня. Великий русский художник – но он же армянин! Это ещё больше их бесит. Если Россия переходит под наглым, грязным, подлым давлением Азербайджана на изменение своих формулировок в отношении к тем или иным городам, это её дело. Если Азербайджан объявил, что Степанакерта уже нет, вопрос совершенно другой», – сказал Кедми.

Он обратил внимание на то, как в Баку в пику России, например, Калининград стали называть Кёнигсбергом.