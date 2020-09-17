После активизации НАТО артиллеристы в Крыму получили новейшие боеприпасы

17.09.2020, Москва, Максим Карпенко

В Крыму 8-й отдельный артиллерийский полк ВС РФ получил гаубицы 2Ф65 МСТА-Б с управляемыми боеприпасами «Краснополь», а также новые тягачи для них.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на свой источник в Минобороны России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание отмечает, что сверхточные боеприпасы «Краснополь» с лазерным целеуказанием находятся при помощи беспилотника «Орлан-30». Они успешно прошли испытание во время боевых действий в Сирии.

«В связке с БЛА-целеуказателями «Краснополи» особенно эффективны. Раньше необходимо было наличие поблизости от цели наводчика. Далеко не всегда это возможно, особенно если объект в тылу противника. Нельзя «подсветить» лазером и корабль, когда он вдали от берега. Теперь же на опасное задание можно послать беспилотник с ЛЦУ: ему не помешают наземные препятствия и рельеф местности», – заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Ранее 8-й отдельный артиллерийский полк, дислоцированный недалеко от Симферополя, обновил свою реактивную артиллерию – вместо РСЗО «Град» на боевое дежурство заступили современные системы «Торнадо-Г» с увеличенной дальностью огня и способностью действовать в составе автоматизированно системы управления.

«Российская группировка в Крыму постоянно наращивается – пропорционально возрастающей активности США и НАТО. А полеты американских стратегических бомбардировщиков B-52 в Черном море, собственно говоря, ускоряют этот процесс», – сказал изданию вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.