После Артёмовска может начаться стремительное освобождение территорий по сценарию ЛНР

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Стратегическое значение занятия российскими войсками Артёмовска (Бахмута) в ДНР может быть соразмерно с взятием Попасной, после которого ВСУ были выбиты из Северодонецка и Лисичанска.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наступление на Бахмут для России важно, потому что они пытаются его использовать так же, как в своё время использовали Попасную. «Цветок Попасной», помните мем? Бахмут похож на Попасную тем, что из него идёт как минимум пять больших дорог. Условно говоря, из Бахмута можно наступать одновременно по пяти направлениям. Тот, кто захватывает Бахмут, ставит противника в неудобное положение, противник будет растягивать оборону на все направления, не понимая, куда пойдёт основное наступление. Опираясь на Бахмут, очень удобно планировать следующую наступательную операцию – так же, как Россия, опираясь на Попасную, смогла захватить Лисичанск, Северодонецк, Тошковку, Золотое, Светлодарск, весь этот регион. Та же история вокруг Бахмута», – сказал Бортник.

Он прогнозирует, что русские «будут пытаться захватить Бахмут, попытаются начать операцию по захвату Краматорска, Славянска – последней части Донбасса».

Одновременно, по его словам, на севере ЛНР русские войска уйдут в глубокую оборону, поскольку в лоб Донбасс никто не брал.

«Россия будет пытаться сохранить контроль над дорогой Сватово-Кременная, этого участка фронта, чтобы не допустить украинского вторжения на север Луганщины, потому что он является вообще ключом к Донбассу. Если посмотреть историю войн, Донбасс в лоб никто не взял – Первая, Вторая Мировая война. Донбасс всегда брали с севера, через Луганщину. Через северную часть Луганщины удобно войти во фланг донбасской агломерации. Или с юга подобраться, со стороны Азовского моря. Но в лоб Донбасс никогда не удавалось взять, это всегда очень кровопролитно из-за того, что и рельеф местности тяжёлый, и большое количество населённых пунктов, которые сами по себе превращаются в крепости при любой обороне», – объяснил политолог. «Именно поэтому на севере Луганщины появились эти «линии Пригожина», причём, они появились глубоко в тылу, потому что Россия допускает, что Украина может захватить весь север Луганщины», – заключил Бортник.