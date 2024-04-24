После атаки украинских дронов запылала российская нефтебаза

Олег Кравцов.  
24.04.2024 08:23
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Украина в очередной раз атаковала топливно-энергетические объекты на территории России.

В этот раз под удар попала Смоленская область, о чем сообщил губернатор региона Василий Анохин, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

Украина в очередной раз атаковала топливно-энергетические объекты на территории России. В этот раз под...

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«Наш регион вновь находится под атакой украинских БПЛА. Силы ПВО ВС России ведут борьбу с воздушными целями. По всей вероятности в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия. Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться панике», – написал губернатор в своем тг-канале в пять утра.

Через два часа он уточнил, что жертв и пострадавших на местах происшествий нет.

«На текущий момент спасательные и правоохранительные службы ликвидируют последствия и устанавливают все обстоятельства произошедшего», – добавил Анохин.

Смоленские паблики, ссылаясь на местных жителей, пишут, что было слышно несколько взрывов в районе сел Раздорово и Пригорское.

Несмотря на запрет выкладывать в открытый доступ результаты попаданий, в сети появилось несколько видео, на которых можно увидеть поднимающийся в небо огненный столб.

Специализирующийся на происшествиях тг-канал SHOT пишет, что первый взрыв раздался в 3:15 ночи в районе нефтяной базы у деревни Раздорово, которая находится в 20 километрах от Смоленска.

«Примерно через 15 минут раздался еше один взрыв, после этого в районе промышленного объекта появилось зарево и дым. Уже около четырех утра было слышно еще несколько громких хлопков», – добавил SHOT, ссылаясь на своих подписчиков.

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