После Авдеевки пришла очередь Запорожья – полковник СБУ

Анатолий Лапин.  
21.02.2024 14:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен


После Авдеевки самым слабым направлением для Украины является запорожское.

Об этом в интервью пропагандисту Василию Голованову заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После Авдеевки самым слабым направлением для Украины является запорожское. Об этом в интервью пропагандисту...

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По словам Старикова, главный удар российской армии стоит ожидать на юге.

«По югу, я прогнозирую, это будет направление главного удара. А по северу – это будет отвлекающий удар. Они в зимней военной кампании 24-го года применяют военную стратегию, так называемые качели. Ударят в одном месте – отойдут, бьют в другом. То есть они постоянно держат нашу оборону на всей линии боевого соприкосновения в напряжении, ищут слабые места…

Сейчас слабое место у нас – это Запорожье, Ореховское направление, действительно там идут очень серьезные бои. И второе – в Авдеевке сейчас они проводят стабилизационные мероприятия, а по северу я бы больше обратил внимание на Кураховское направление и на Северское», – заявил Стариков.

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