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Украинской армии срочно нужно крупное пополнение, иначе она не сможет продолжать удерживать позиции.

Об этом на русофобской сходке в Киеве, посвящённой второй годовщине войны против России, заявил мобилизовавшийся в украинскую армию бывший депутат Верховной рады Егор Фирсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отсутствие людей и отсутствие ротации. Я понимаю, что кто-то думает, что мы железные, но мы тоже устаём, и мы тоже заканчиваемся. Людей остаётся всё меньше и меньше, и энергии у них всё меньше и меньше. Нам нужна поддержка и мобилизация всей страны. Не должно быть раскола, что кто-то живёт в Киеве или во Львове, а военные продолжают воевать», – возмутился Фирсов.

Он пожаловался, что на фронте очень нужны новые солдаты, особенно после сдачи Авдеевки.

«Прямо сейчас под Авдеевкой идут масштабные бои. Если кто-то думает, что из Авдеевки отступили и всё, проблемы нет… стало ещё хуже. Потому что в Авдеевке можно было держат оборону в подвалах, защитных сооружениях. А сейчас намного хуже, потому что воевать приходится в поле, а враг имеет преимущество, он занял Авдеевку», – отметил ВСУшник.

«Военными пришлось отступать с Авдеевки на плохо укреплённые сооружения. И почему их за это время не сделали – это большой вопрос. С линиями обороны не всё хорошо – по крайней мере, они хуже, чем у врага», – добавил он.