После Авдеевки в Киеве раздаются голоса за мир
Украина не сможет достичь целей по захвату всех потерянных ранее территорий
.Об этом в эфире телеканала «Град» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо задуматься – если Запад постепенно начинает, прежде всего, США, сворачивать свои военные усилия , и если Европа не может, по крайней мере, на данном этапе, в ближайшее время компенсировать это сворачивание со стороны США, значит, тогда нам что надо? Воевать, чтобы только воевать?
А если хуже будет, если впереди, не дай бог, еще потери каких-нибудь Авдеевок, других Часовых Яров, Кураховых, зачем нам это надо? Пока есть возможность для каких-то дипломатических усилий, поиска дипломатических методов решения, значит, надо задействовать весь потенциал», – сказал эксперт.
«Если сегодня мы понимаем, что полностью военной победой лучший, идеальный мир мы не выиграем – с Крымом, с разгромом России и так далее.
И если целью войны есть мир, давайте думать о мире. В том смысле, что какая цель военной победы? Какая цель войны у нас сейчас? Возвратить Крым любой ценой, возвратить все территории любой ценой? Есть на это силы, военные возможности есть? Значит, тогда надо понимать, как лучше выиграть мир», – заявил Карасев.
Спасибо!
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