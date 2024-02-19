После Авдеевки в Киеве раздаются голоса за мир

Анатолий Лапин.  
19.02.2024 13:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина не сможет достичь целей по захвату всех потерянных ранее территорий

.Об этом в эфире телеканала «Град» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет достичь целей по захвату всех потерянных ранее территорий .Об этом в...

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«Надо задуматься – если Запад постепенно начинает, прежде всего, США, сворачивать свои военные усилия , и если Европа не может, по крайней мере, на данном этапе, в ближайшее время компенсировать это сворачивание со стороны США, значит, тогда нам что надо? Воевать, чтобы только воевать?

А если хуже будет, если впереди, не дай бог, еще потери каких-нибудь Авдеевок, других Часовых Яров, Кураховых, зачем нам это надо? Пока есть возможность для каких-то дипломатических усилий, поиска дипломатических методов решения, значит, надо задействовать весь потенциал», – сказал эксперт.

«Если сегодня мы понимаем, что полностью военной победой лучший, идеальный мир мы не выиграем – с Крымом, с разгромом России и так далее.

И если целью войны есть мир, давайте думать о мире. В том смысле, что какая цель военной победы? Какая цель войны у нас сейчас? Возвратить Крым любой ценой, возвратить все территории любой ценой? Есть на это силы, военные возможности есть? Значит, тогда надо понимать, как лучше выиграть мир», – заявил Карасев.

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