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После освобождения Авдеевки российские войска продолжили наступление на нескольких участках фронта.

Для ВСУ складывается критическая ситуация, которую американская газета «Нью-Йорк таймс» характеризует как «самую опасную с начала войны», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В публикации отмечается, что ВС РФ наступают в районе Авдеевки, Кременной, Артемовска, Марьинки и Работино.

«Инициатива перешла к России», – признает газета.

Примечательно, что российским войскам удалось существенно продвинуться в районе Работино, где в ходе летнего наступления ВСУ удалось вклиниться в оборону ВС РФ.

Например, тг-канал «Архангел спецназа», который ведут бойцы ВДВ, вчера вечером сообщил:

«Десантники продвинули фронт на 2 км в глубину, меньше чем за двое суток на Запорожском направлении. Из увиденного на поле боя: – противник не успевает подготовить рубежи обороны – погодные условия сказываются на подвозе БК – работа вражеской ствольной артиллерии практически не ощущается, также чувствуется «голод» и в кассетных боеприпасах – работа FPV противника очень слабая, ее практически нет».

Паблик указывает, что «распутица мешает ВСУ перебрасывать резервы, что даёт возможность забирать квадрат за квадратом без особых усилий».

Кроме того, отмечается, что русские начали штурм Работино, «зацепились за окраины», а в самом селе идут серьезные бои.

Тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком, оценивает эти информацию по Работино как вполне вероятные.

«Вероятнее всего, пока не подтвержденные сообщения о боях на западных окраинах села — это уже реальность. С учетом вектора атак российских бронегрупп и высадки пешего десанта к западу от села, такой вариант развития событий вполне реален. Возникает справедливый вопрос, успеет ли противник перебросить подкрепления для удержания Работино. Населенный пункт сильно разрушен за время летних боев. И если быть объективными, «фортецей» стать не сможет никак. Впрочем, и российским войскам придётся через населённый пункт «проходить насквозь», потому что закрепиться в руинах будет, мягко говоря, сложно», – описывает ситуацию канал Звинчука.

При этом в ряде пабликов пошла волна публикаций, что ВС РФ заняли Ласточкино к западу от Авдеевки и даже Работино.

«Так как по чатам разгоняют, то еще раз напишу. Ласточкино еще не наше. Идет работа. Работино еще за противником. Сообщения про взятие Работино не соответствуют действительности. В Часов Яр российские войска еще не заходили», – комментирует эти сообщения эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

В похожем ключе описывает складывающуюся ситуацию тг-канал Condottiero.

«90% военкоров не владеют информацией и тем более обстановкой. Графоманы с диванов взяли Работино и Ласточкино. У них идут тяжелые бои где-то… Проснулись похмельные после Авдеевки. Я до утра помолчу. Дайте спокойно Армии делать свою работу. То, что сейчас происходит на ЛБС, называется разведка-боем. Никаких масштабных штурмовых действий ВС РФ не ведет за исключение района Терны», – пишет автор.

Он прогнозирует скорую активизацию.

«Будут скоро штурмы и не в одном месте. Фронт в этих местах будет греметь так, что узнают все и сразу, а не только «инсайдеры». Терпение…», – резюмирует Condottiero.

А вот как описывает складывающуюся обстановку связанный с ВСУ военно-аналитический тг-канал Deep State. Указывается, что ВС РФ «начали массированную атаку от Работино до Вербового».

«Юго-восточнее Вербового им удалось пробить оборону, сейчас СОУ пытаются ликвидировать эту проблему», – говорится в сводке Deep State.

Признается, что часть русских «смогла прорваться в Работино», но утверждается, что «большинство было ликвидировано».