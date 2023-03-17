«После Бахмута – бросок на север, и котел для ВСУ» – украинский политолог
На данный момент основная цель российского руководства на Донбассе – отбить у ВСУ стратегически важный водоканал для снабжения ЛДНР.
Об этом в эфире канала «Politeka» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«США искренне возмущены тем, что мы продолжаем удерживать Бахмут. Почему? Они аргументируют это тем, мол, зачем вам его удерживать, он стратегически не важный, отступите и сконцентрируйтесь на контрнаступлении на юге.
Но если предположить, что, на самом деле, сейчас после года войны цель Путина – это не захват Луганской и Донецкой области – Славянска, Константиновки, Краматорска, Дружковки, Покровска, а цель в том, чтобы захватить стратегически нужный ему водоканал Северский Донец – Донбасс.
Как и на юге, Путину надо было захватить в первую очередь водоканал в Крым. Прагматичный подход. Мне надо Запорожская АЭС, мне надо вода в Крым, мне нужен сухопутный путь в Крым, мне нужен водоканал, условно, в Донецкую и Луганскую область», – сказал политолог.
Он добавил, что после освобождения Артёмовска (Бахмута) российская армия вместо дальнейшей атаки в лоб может резко пойти на север вдоль канала.
«Поскольку Бахмут и рядом расположенный Часов Яр – это, по сути, часть этого водоканала (там и водохранилище находится, и сам водоканал проходит), возникает следующий вопрос. Если мы отойдём от Бахмута, куда пойдёт Путин? Пойдёт ли Путин и его армия биться опять головой об стену, пытаться взять Константиновку?
Или они развернутся на север области и пойдут вверх вдоль водоканала захватывать его дальше, к началу водоканала, который находится недалеко от Славянска в Райгородке? Я подозреваю, что туда пойдёт Путин. Но если они пойдут туда, то там получается закрывается котёл с нашей армией, которая в Северске находится. То есть мы должны сразу отходить с Северска, и ещё часть области мы оставляем», – рассказал Корнейчук.
Спасибо!
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