«После Бахмута – бросок на север, и котел для ВСУ» – украинский политолог

На данный момент основная цель российского руководства на Донбассе – отбить у ВСУ стратегически важный водоканал для снабжения ЛДНР.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США искренне возмущены тем, что мы продолжаем удерживать Бахмут. Почему? Они аргументируют это тем, мол, зачем вам его удерживать, он стратегически не важный, отступите и сконцентрируйтесь на контрнаступлении на юге.

Но если предположить, что, на самом деле, сейчас после года войны цель Путина – это не захват Луганской и Донецкой области – Славянска, Константиновки, Краматорска, Дружковки, Покровска, а цель в том, чтобы захватить стратегически нужный ему водоканал Северский Донец – Донбасс.

Как и на юге, Путину надо было захватить в первую очередь водоканал в Крым. Прагматичный подход. Мне надо Запорожская АЭС, мне надо вода в Крым, мне нужен сухопутный путь в Крым, мне нужен водоканал, условно, в Донецкую и Луганскую область», – сказал политолог.