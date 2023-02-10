«После Бахмута русские пойдут на Одессу и Николаев» – Карасёв

Вадим Москаленко.  
10.02.2023 14:49
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Николаев, Новороссия, Одесса, Россия, Украина


Освободив Артёмовск, ВС РФ начнут большое наступление с нескольких возможных направлений, самым возможными из которых может быть бросок на Николаев и Одессу с целью отсечения Украины от моря.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Освободив Артёмовск, ВС РФ начнут большое наступление с нескольких возможных направлений, самым возможными из...

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«Оперативная задача – выдавливать наши войска из Бахмута – для того, чтобы там уже решить, на каком участке начинать наступление. Это может быть Харьков.

Все говорят: Кременная – туда – значит, на юг Харькова опять идти. Может, с севера Харькова, может, с юга. Трудно сказать.

Но если взять не военно-оперативную логику, а военно-политическую задачу России, то логично, чтобы они наступали в районе Запорожья и дальше шли на юг.

Потому что, помимо всех остальных, их главная задача – это Николаев-Одесса, это отрезать нас от Чёрного моря. Возможно, будут рассчитывать на то, чтобы, выйдя на оперативный простор, полностью замкнуть, как они говорят, выйти на границы ЛДНР, захватить всю территорию Донецкой области», – как всегда сумбурно перечислил все украинские страхи Карасёв.

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