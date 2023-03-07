После Бахмута ВС РФ пойдут на Краматорск и Славянск – депутат Рады

После падения Артемовска боевые действия не закончатся и российская армия продолжит наступать на другие населенные пункты.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь Комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Украины Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Костенко, украинское командование сейчас должно либо отвести войска из Артемовска на вторую линию обороны, либо придумать что-то для контрнаступления.

«То, что сейчас происходит в Бахмуте, это нанесение врагу максимальные потери именно этих позиций, которые видит наше командование. Но я думаю, что скоро придется принимать решение, потому что мы видим, как клещи с юга и севера противник сужает, закрывает, пытаясь создать условия для нашего отхода.

Я думаю, нужно будет принимать решение – либо отводить наши войска из Бахмута, или при помощи резервов делать какие-то действия, контрнаступать для того, чтобы эти клещи раскрыть, чтобы не «дорога жизни», которая сейчас для логистики используется, не была закрыта», – сказал депутат.