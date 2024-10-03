После бегства из Угледара на Украине признали потерю всего Волновахского района ДНР

Иван Добровольский.  
03.10.2024 23:40
  (Мск) , Угледар
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Угледар и окрестности были последней территорией Волновахского района Донецкой народной республики, который два года оккупировали ВСУ.

Об этом с грустью сообщает украинский военно-аналитический канал «Дип Стейт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Угледар и окрестности были последней территорией Волновахского района Донецкой народной республики, который два года...

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«Враг оккупировал Угледар и Обуховку. Волновахский район (по старой админ.системе) полностью потерян», – написано в сообщении.

Вражеский ресурс разместил подтверждающую фотографию с места от собственного корреспондента и объявил об изменении в связи с этим своих фронтовых карт.

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