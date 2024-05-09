После бегства судьи в Белоруссию в Польше разгорается шпионский скандал

Премьер-министр Польши Дональд Туск провёл 8 мая заседание Коллегии спецслужб. Ожидается, что в стране вновь будет создана комиссия по расследованию российского влияния, против которой Туск выступал, когда был в оппозиции.

Всё это стало следствием того, что двумя днями ранее судья 2-ого отделения воеводства административного суда Варшавы Томаш Шмидт бежал в Белоруссию и запросил политического убежища в знак протеста против политики Польши, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Через несколько часов после пресс-конференции, которую польский судья дал в Минске, Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши объявило, что «начало контрольные процедуры в целях проверки секретной информации, к которой мог иметь доступ Томаш Шмидт в связи с должностными полномочиями и делами, находившимися в его ведении».

При этом польское государственное агентство РАР отметило, что «речь идёт о подозрении в деятельности иностранной разведки». Ещё одно расследование в отношении Шмидта по подозрению в шпионаже начала польская прокуратура.

Стоит отметить, что, несмотря на презумпцию невиновности вообще и отсутствие формальных обвинений в отношении судьи Шмидта, большинство польских СМИ прямо называют его «русским шпионом». А бывший уполномоченный в делах Польши в Белоруссии, ныне обозреватель популярного портала Onet.pl Витольд Юраш заявил:

«Это дело должно – помимо изучения его обстоятельств – также спровоцировать дискуссию об условиях, на которых Польша может лишать людей гражданства».

При этом сам портал Onet.pl, который является одним из рупоров нынешних польских властей, сообщил, что спешное расследование АВБ было инициировано по личным поручениям премьер-министра Польши Дональда Туска и министра-координатора спецслужб страны Томаша Семоняка. Кроме секретной информации, к которой мог иметь судья Шмидт, о чём сообщалось официально, расследование касается того, каким образом судье удалось выехать в Белоруссию.

Портал утверждает, что Шмидт имел доступ к секретным материалам, в том числе к ключевой для безопасности Польши информации. Он проверял решения спецслужб об отказе чиновникам в выдаче соответствующего допуска. Речь идет о случаях, когда в суд обращались лица, которым АВБ отказало в доступе к секретной информации.

«По словам наших информаторов, при рассмотрении таких дел судья Шмидт должен был ознакомиться с секретными материалами и, что немаловажно, знать подоплеку споров между спецслужбами и их офицерами и должностными лицами важнейших учреждений, которые по разным причинам лишились допуска к секретам со стороны Агентства внутренней безопасности, или не получили такого допуска. Такая информация является бесценной для иностранных спецслужб, особенно белорусских или российских», – сказано в материале портала.

Эти дела, в частности, касались отказов в выдаче разрешений на доступ к информации, имеющей гриф «СЕКРЕТНО», «СЕКРЕТНО НАТО», «СЕКРЕТНО ЕС», в их рассмотрении принимали участие сотрудники полиции, Агентства внутренней безопасности и Военной контрразведки Польши.

«Сколько таких дел рассмотрел судья Шмидт, и каких именно влиятельных людей они касались, – это вопросы, на которые должна как можно скорее ответить проверка, проводимая Агентством внутренней безопасности. Отчёт по этому поводу будет лежать на столе премьера в течение ближайших нескольких дней», – пишет Onet.pl.

Сам же Дональд Туск явно попытается использовать дело судьи Шмидта для чисток в судейском корпусе Польши от ставленников предыдущей правящей партии – «Право и Справедливость» (ПиС). После упомянутого заседания Коллегии спецслужб премьер заявил, что попросил министра-координатора спецслужб внести рекомендации по изменению законодательства, чтобы как можно скорее вновь создать комиссию по расследованию российского влияния (хотя, находясь в оппозиции, он резко выступал против формирования такой комиссии).

Как отметил Туск, его очень беспокоит вопрос времени в этом вопросе «из-за ситуации на фронте на Украине, и на границе Польши с Белоруссией».

При этом в деле самого судьи-беглеца тоже появился украинский след. Как заявил в комментарии порталу Onet.pl на условиях анонимности его друг и коллега, в последние годы партнёршей Томаша Шмидта была женщина родом с Украины.

«Я попросил его назвать мне её имя и показать фотографию. Он наотрез отказался. Он даже не хотел говорить, жил ли он с ней и где. Знаю только, что он часто ездил с ней на Украину, к её семье», – сказал мужчина.

«Всё это невероятно. Я даже начинаю рассматривать вариант, что он мог быть «спящим», скрытым агентом в течение очень долгого времени. Но как он это скрывал 25 лет – потому что именно столько был судьёй? Я не знаю. Но я готов к тому, что «хмурые господа» из спецслужб наведаются ко мне в гости. Поскольку я был одним из последних, кто контактировал с Томеком, такой визит, вероятно, неизбежен», – резюмировал собеседник портала.