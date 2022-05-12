После большой битвы за Донбасс начнётся наступление на Николаев и Одессу – политолог

Новости Украины

Чем дольше Украина будет затягивать военную ситуацию, тем больше территорий будет терять.

Об этом по видеосвязи в эфире интернет-канала «PolitWera»‎ заявил российский политолог Александр Носович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело идет к тому, что чем дольше длится эта военная ситуация, тем хуже будет стратегически для Украины. Потому что до 24 февраля речь шла о том, что Украина может потерять те территории Донбасса, которые она не контролировала, окончательно потерять, уже без шансов на реинтеграцию. После речь шла о том, что она может потерять все территории Донецкой и Луганской области. Теперь речь идет о том, что она потеряет еще и Херсон, и часть Запорожской области», – отметил он.

«Я не исключаю, что после того, как закончится большая битва за Донбасс, которая незрима для нас, наблюдателей, потребителей информации в интернете, сейчас происходит… начнется наступление на Николаев и Одессу, Украина потеряет и эти регионы. После 9 мая у меня нет никаких сомнений, что это произойдет, если российские войска туда на самом деле войдут», – заключил политолог.