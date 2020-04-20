После Чехии за маршала Конева возьмётся Украина Зеленского

20.04.2020, Киев, Игорь Петров

На Украине уже давно идет кампания по дискредитации советской армии и ее участия в освобождении Европы от нацизма. В числе прочих политиков, к ней причастен и бывший президент Виктор Янукович.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

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«В Украине тоже дойдет очередь и до Конева. Точно так же, как переименовывают улицы, названные в честь Жукова и сносят его мемориальные доски, – будут делать все то же самое в отношении Конева, Рокоссовского, Рыбалко и всех остальных.

Этот процесс идет уже больше 30 лет. Какое-то время назад говорили, что одни украинцы воевали в Красной армии, другие – в УПА, но все воевали за Украину, все – патриоты, все классно. А потом, на следующем этапе, патриотами будут те, которые воевали в УПА или в дивизии СС «Галичина» или в батальоне «Нахтигаль». А те, кто воевал в «Красной армии», будут оккупантами, коллаборантами и т.д.

Вспомните, как в 2011 году, когда была такая партия «Родина» и был Марков, из Одессы во Львов повезли «поезд дружбы» – учить львовян правильной истории и т.д. И все это вызвало бурный резонанс.

И то политическое преследование, которое инициировал Янукович в отношении лично Маркова и других деятелей партии «Родина», оно же было вызвано именно этим, а не криминальной деятельностью Маркова или какими-то его политическим претензиями в Одессе. Причина была именно в том, что он предпринял некие действия по движению против мейнстрима – для того, чтобы обратить этот менйнстрим вспять», – рассказал Сергей Белашко.

Он напомнил, что Иван Конев был командующим 1-го Украинского фронта, который упоминал президент Украины Владимир Зеленский во время своего недавнего визита в Польшу, но это не имеет никакого значения, потому что сам Зеленский, скорее всего, не знает и не помнит, о чем он говорил в Польше.

«В Польше Зеленский говорил об Украинском фронте, потому что ему написали речь. Напишут ему в сценарии выступления, что он должен зиговать – он будет зиговать. Надо будет покричать «слава России!» – будет это кричать.

Зеленский – не тот человек, чьи слова можно воспринимать всерьез. Он – актер, и продуцировать смыслы – не его функция, его функция – убедительно доносить их до целевой аудитории.

И отличие от Рональда Рейгана, который тоже был актером и к которому Зеленского «привязывали» во время его предвыборной капании политтехнологи, – в том, что Рейган понимал суть тех смыслов, которые он озвучивал, а Зеленский их не понимает.

Поэтому он сегодня говорит одно, завтра – другое, а послезавтра будет говорить третье. А когда он говорит не по бумажке, а от себя, то получается вот это вот «мне 42 года, я президент, а не лох». Вот это – то, что говорит сам Зеленский, искренне, от души.

То, как он понимает в силу своего интеллектуального уровня, своего багажа знаний, своего жизненного опыта и т.д. Это опыт криворожских подворотен, опыт из голодного детства. Пацан к успеху шел, и пришел.

Думаю, если у самого Зеленского спросить, что он там говорил в Польше или когда встречался с Путиным, то он не скажет. Написали – сказал. Советовал Богдан одно – говорил одно, Ермак посоветует другое – будет говорить другое», – сказал Сергей Белашко.