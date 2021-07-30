После дегустации «клубнички» Кишинев готовит для Москвы махрового русофоба

30.07.2021, Москва, Елена Острякова

Посол Молдовы в России судя по всему будет в ближайшее время заменен. Ротация сопровождается пикантным секс-скандалом, который раздувается в СМИ и отвлекает внимание от политической подоплеки замены дипломата.

Обвинения в адрес посла Владимира Головатюка выдвинула сотрудница посольства, которая раздает комментарии молдавским СМИ анонимно.

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«Он пригласил меня в свою резиденцию, которая находится внутри посольства. У него были сомнения по поводу одежды, что было бы правильно надеть на ужин. Когда я вошла, на нем не было одежды. Он спросил меня, знаю ли я, как ему следует одеться, после чего попытался меня обнять и спросил, как он может пойти в таком возбужденном состоянии, как выйти из дома, ему нужно «успокоиться». Я увернулась и сумела сбежать из дома. Сразу после случившегося я уведомила своего коллегу в посольстве, а также полицию в России. Я была в состоянии шока, в состоянии максимальной нервозности, мне было очень стыдно за то, что со мной произошло. Это недопустимо», – рассказала женщина изданию Deschide.MD.

Она утверждает, что Головатюк не простил ей отказа и начал клеветать на нее.

«Я все еще шокирована, взволнована и озадачена. За мной наблюдают мои коллеги в посольстве. Он распространял обо мне уничижительную информацию как в России, так и в Кишиневе. Он заявил, что я женщина с «низкой социальной ответственностью», что я вела себя ненадлежащим образом, что я спровоцировала его, что я загипнотизировала его. . Я возвращаюсь из миссии с большим пятном, нанесенным им. Я не могу работать, мне нанесена огромная психологическая травма с серьезными последствиями», – говорит «жертва». .

Владимир Головатюк был отозван в Кишинев для консультаций на неопределенный срок. При этом молдавский МИД не комментирует скандал, который удивительным образом совпал с завершением внеочередных парламентских выборов, на которых убедительную победу одержала партия прозападного президента Майи Санду.

В ближайшее время будет утвержден новый состав правительства. Сменится и министр иностранных дел, и в целом внешняя политика, которая как полагают эксперты, несмотря на умиротворяющие пассы Санду станет антироссийской. Об этом уже свидетельствует участие молдавского президента в недавнем «батумском саммите» вместе с Грузией и Украиной. Собирается Санду в августе посетить и одиозную «Крымскую платформу» в Киеве.

В преддверии таких кардинальных перемен Кишиневу совсем не нужен лояльный России посол в Москве. Головатюк получил свою должность в конце 2020 года, когда Игорь Додон уже проиграл Санду выборы, но опираясь на парламент, мог влиять на внешнюю политику.

Тогда через влиятельный «Коммерсант» был сделан вброс о том, что новый президент не хочет замены посла в Москве. Видимо Санду удовлетворило пассивное голосование молдавской диаспоры в России, которое дало ей возможность победить за счет голосов гастарбайтеров в Европе. Но оставить на должности тогдашнего посла Андрея Негуцу было очень проблематично, поскольку он занимался контрабандой анаболиков на машинах с дипломатическими номерами в Украину. Скандал на таможне невозможно было замять.

В Москве Негуца занимался в основном бизнесом, как полагают, в интересах криминального молдавского политика Ренато Усатого. Тогдашний президент Додон с этим мирился до тех пор, пока Усатый не поддержал Санду.

Таким образом в нынешнем дипломатическом секс-скандале легко усматривается симметрия изощренной мести. Пикантные детали харассмента легко «продать» СМИ, за дегустацией «клубнички» они и не заметят, как из Кишинева в Москву пришлют махрового русофоба.