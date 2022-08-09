После демарша Эрдогана Украине придётся искать новую «дупу» для поцелуев – Мосийчук

Новости Украины

После встречи президентов России и Турции стало окончательно ясно, что никогда Анкара не была союзником Украины, а распропагандированные как помощь продажи беспилотников «Байрактар» для ВСУ – всего лишь очередной коммерческий проект турецкого лидера.

Об этом в своем видеоблоге заявил экс-боевик «Азова», бывший соратник скандального Олега Ляшко по «Радикальной партии», экс-депутат Рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турцию, которую много наших неофитов-международников, неофитов-политиков называли чуть ли не братом Украины, чуть ли не другом Украины, едва ли не союзником Украины, а тут Эрдоган встретился с Путиным, и тут Эрдоган, собственно, договорился с Путиным. Договорился в своих интересах, но и в интересах Путина. Такой себе «турецкий гамбит», он пошел на некоторые жертвы. И выяснилось, что совсем Эрдоган не союзник для Украины. Так он никогда им и не был. То, что нам продают «Байрактары», помогают «Байрактарами», так это чисто коммерческий вопрос. С другой стороны, на экспорте нашего зерна Эрдоган выторговал себе 25% скидку, Эрдоган принимает российских туристов, Эрдоган идет вопреки санкций ЕС, Британии, США и других стран мира. Эрдоган играет в свою игру», – гневался Мосийчук.

Он считает, что Украина должна показать свои «железные яйца» и пересмотреть договор о свободной экономической торговле.

«Если сейчас в этих условиях после союза – фактически это торгово-экономический союз Эрдогана и Путина, после этого союза Украина должна была заявить, что мы пересмотрим договор о зоне свободной торговли. Если, конечно, у нас есть яйца, если у нас стальные Фаберже. А если у нас при власти международной занимаются неофиты, то они буду опять искать очередную какую-то иностранную жопу, в которую целовать, которую обнимать и на которую ориентироваться. Вместо того, чтобы ориентироваться на национальные интересы Украины», – возмущался экс-боевик «Азова».