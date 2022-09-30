После диверсии в Балтийском море Европа оказалась в зоне газового риска

Вполне возможно, что восстанавливать поврежденные в результате диверсии российские газопроводы не будут.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, отвечая на вопрос, кто будет восстанавливать поврежденные газопроводы.

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«Это должны делать либо «Газпром», либо какие-то другие российские структуры — вряд ли иностранные компании будут в этом участвовать. На место надо пригнать суда-трубоукладчики, поднять участок трубы, убрать поврежденный кусок и приварить новый.

Теоретически это можно сделать. Вопрос, надо ли, если европейцы говорят, что не будут пользоваться газопроводами и планируют сокращать закупку российского газа. Может, и нерентабельно будет его чинить», – сказал эксперт «Известям».