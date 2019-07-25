После допроса по делу о госизмене Порошенко едва унес ноги от разьяренных киевлян

25.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Несколько человек напали на экс-президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел с допроса по делу о госизмене из Государственного бюро расследований, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает издание Klymenko Time.



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У здания его встретили киевляне с криками «Вон!». Один человек прыгнул на капот машины, когда к ней подошел бывший глава государства, другой — распылил охраннику в глаза слезоточивый газ.

Охрана Порошенко успела среагировать, но нападавшие скрылись. В настоящий момент их ищет полиция.

Самому Порошенко удалось сесть в автомобиль и уехать.

Напомним, сегодня, после того, как директор ГБР Роман Труба пригрозил Порошенко принудительным приводом, бывший президент все же явился на допрос. Перед тем, как войти в здание спецслужбы, Порошенко обвинил украинского юриста Андрея Портнова в том, что тот преследует его.



Сам же Портнов в своем телеграм-канале раскрыл тайну следствия.

“Уважаемые друзья, из-за тайны следствия не могу рассказать об этом открыто, поэтому информирую всех по большому секрету – Печерский суд санкционировал очередной пакет санкций по доступам и выемкам к документам и активам Порошенко”, – написал Портнов.