«После F-16 получим «Томагавки» – украинский генерал

Анатолий Лапин.  
05.06.2023 10:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Вслед за F-16 Украина будет просить американские крылатые ракеты «Томагавк».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вслед за F-16 Украина будет просить американские крылатые ракеты «Томагавк». Об этом в эфире...

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По мнению Кривоноса, Запад передал Украине много всего, но этого недостаточно, потому нужны дальнобойные крылатые ракеты.

«На войне никогда не бывает много патронов, снарядов и подготовленных людей. Потому, с точки зрения непосредственно НАТО, возможно, они считают, что много (дали Украине), но с точки зрения того, что нам еще нужно будет мощно подавить российскую ПВО, я считаю, что у нас еще недостаточно и нужны определенные вещи, что касается в том числе и F-16, и средств дальнего высокоточного поражения врага. Это то, что нам нужно.

Я более, чем уверен, что на данном этапе пока еще нам F-16 обещают, но все равно мы их получим, но должны сделать также определенные вещи, касаемо наших аэродромов», – сказал генерал.

«Но я думаю, что после F-16 уже будут, наверное, «Томагавки». Крылатые ракеты, которые нам позволят уничтожать то, о чем мы говорим – врага на дальних подступах. Пункты управления врага, склады, базы, арсеналы. И это значительно повысит наши возможности» – заявил Кривонос.

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