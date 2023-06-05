«После F-16 получим «Томагавки» – украинский генерал

Вслед за F-16 Украина будет просить американские крылатые ракеты «Томагавк».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, Запад передал Украине много всего, но этого недостаточно, потому нужны дальнобойные крылатые ракеты.

«На войне никогда не бывает много патронов, снарядов и подготовленных людей. Потому, с точки зрения непосредственно НАТО, возможно, они считают, что много (дали Украине), но с точки зрения того, что нам еще нужно будет мощно подавить российскую ПВО, я считаю, что у нас еще недостаточно и нужны определенные вещи, что касается в том числе и F-16, и средств дальнего высокоточного поражения врага. Это то, что нам нужно.

Я более, чем уверен, что на данном этапе пока еще нам F-16 обещают, но все равно мы их получим, но должны сделать также определенные вещи, касаемо наших аэродромов», – сказал генерал.