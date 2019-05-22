После федерации украинские субъекты пойдут в крымском направлении

22.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Единственным способом разрешения кризиса на Украине является превращение ее в федерацию, однако в этом случае Киев рискует потерять контроль над провинциями, получившими самостоятельность.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решения вопроса с Донбассом при такой Украине нет, не может быть. Потому что решение проблемы Донбасса – это функция решения проблемы Украины, превращение её в федеративное государство с признанием суверенитета Донбасса и каждого субъекта.

Но Украина же этого не выдержит. На следующий же день после того, как она станет федеративной, все эти субъекты от Одессы и дальше пойдут только в одном направлении – в крымском. Не захотят они быть в этом безобразии, которое называется государством Украина», – сказал Кедми.

Впрочем, он уверен, что федерализации Украине никто не даст

«Зеленский может стоять на голове, он может делать что угодно, но эта вся свора от Ахметова, Бени Коломойского, Ляшко, «Азова», они не воспитывались в обществе юных натуралистов и любителей природы, они будут драться, это единственное, что они умеют, их только силой можно выкорчевать. Никто добровольно не отдаст свои законно наворованные деньги.

То есть ничего на Украине добиться нельзя будет, потому что будущее Украины только в одном направлении, на что неспособно ни одно украинское руководство, если Украина повернётся лицом к России. А этого не будет. Так что, если будет мир на Донбассе, слава Богу, а дальше пусть она катится в свою прорву, пока наконец всё это не взорвётся гнилью», – добавил израильский эксперт.