После фиаско во втором туре депутаты «БПП» первыми кинутся мочить Порошенко

19.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Благодаря специфике современной украинской политики, в случае победы на выборах, Владимиру Зеленскому будет совершенно необязательно разгонять Верховную Раду, так как все сторонники аутсайдера традиционно переметнутся на сторону победителя.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Если будет выбран Зеленский, а он будет выбран, если не будет крупных эксцессов, Украину ждёт период серьёзной нестабильности. Поэтому ликует Тимошенко – ничего больше она не любит, чем нестабильность. Поэтому я считаю, что Порошенко не побежит на следующий день, а попытается зацепиться за политику и создать определённую систему, а народ Украины облапошили. Его облапошили с этим Зеленским, на которого надеялись, как на человека, который что-то смягчит, что-то отрегулирует. А он сказал – я то же самое. Но ведь одно дело «то же самое», а другое – привести в действие всю эту машину.

Он не может не разогнать Раду, он её не разгоняет – всё, он начинает умирать. И он её начинает разгонять – это такой бардак, по отношению к которому всё, что было до сих пор – это детский лепет», – спрогнозировал лидер движения «Суть времени», публицист Сергей Кургинян.

Коорнилов не согласился с таким тезисом, отметив, что на примере «переобувающихся» на ходу украинских экспертов можно легко представить, что будет твориться в парламенте Украины в случае поражения Порошенко.

«Я не понимаю, зачем Зеленскому сейчас распускать Раду, за несколько месяцев до очередных выборов в эту Верховную Раду. На самом деле, конституционных полномочий у него на это короткий срок будет, а во-вторых, понимаете, «нет команды», «нет ничего», «Порошенко силён», «Порошенко не собирается убегать» – вы посмотрите, как украинские эксперты переобуваются на ходу, посмотрите, сколько уже крыс побежало, до второго тура выборов. Вы можете себе представить, что начнётся в этой фракции Порошенко, если он проиграет, сразу после этих выборов? Да они первые кинутся мочить его и требовать расправы над ним! Так устроена эта украинская политика», – заявил Владимир Корнилов.