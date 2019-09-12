После финна у Зеленского ждут эстонку

12.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

В пятницу, 13 сентября, состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Украину с рабочим визитом, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Так, сообщается, что завтра в 17:20 состоится встреча Владимира Зеленского и президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд с представителями СМИ.

Встреча состоится в Доме Городецкого на Банковой.

Ранее сегодня Владимир Зеленский провел встречу с главой Финляндии Саули Ниинистьо.

Отметим, что визит президента Эстонии будет проходить на флне скандала, инициатором которого стал глава МВД Эстонии Март Хельме, приказавший разобраться, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают в Эстонию. По его словам, “вместо настоящих украинцев в страну приезжают русифицированные гомосоветикусы с юго-востока”.

Предложения главы эстонского МВД раскритиковали его коллеги по правительству страны. Так, о том, что отмена безвизового режима для граждан Украины невозможна и не в интересах Эстонии, заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.

“Односторонняя отмена безвизового режима для граждан Украины Эстонской Республикой не является ни разумной, ни юридически возможной. Помимо выполнения Украиной объективных условий, это решение было четким политическим шагом Европейского союза, и отказ от него никоим образом не соответствует нашим интересам в поддержке интеграции Украины в ЕС”, – заявил Рейнсалу.