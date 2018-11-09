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09.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Украина, Экономика
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После гибели Захарченко Донбасс страдает не только от бандеровцев, но и роста цен

Донбасс уже находится под обстрелами дольше, чем жители СССР во время Великой Отечественной войны. После убийства лидера ДНР Александра Захарченко и смены правящей команды жители республики столкнулись с резким ростом цен.

Об этом в эфире канала «Россия-24» заявил кинорежиссер Юрий Кара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они уже находятся под гнётом бандеровцев больше, чем находились под немцами в Великую Отечественную войну. Считается, что конфликт заморожен, но они не мороженые куры, как можно относиться так к людям?

Всё заблокировано, везут крупу сахар, а фрукты, овощи? Ведь многие поля заминированы. Со стороны Украины настолько таможня обдирает, цены сумасшедшие, Захарченко ещё как-то держал, как рассказывают местные, а после его смерти цены почти в два раза взлетели», – заявил режиссёр.

По его словам, агрессивная риторика руководства Украины дает Москве моральное право на признание ЛДНР.

«Я хочу сказать, как лицо неофициальное, раз они говорят, что «воюют с Россией», то они уже признают, что это территория России, поэтому и нам надо признать эти республики», – добавил Юрий Кара.

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