После гольфа с Трампом президент Финляндии стал «морально готов» к восстановлению отношений с Россией

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Финляндия должна готовиться к восстановлению политических отношений с Россией. С таким неожиданным заявлением выступил президент этой скандинавской страны Александр Стубб, ранее позиционировавший себя в качестве жесткого антироссийского «ястреба», пишет финское издание Ilta-Sanomat.

Отмечается, что выступая на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Великобритании, Александр Стубб заявил, что Финляндия должна подготовиться к возобновлению отношений между Европой и Россией на политическом уровне в будущем.

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«Мы в Финляндии должны морально подготовиться к тому, что в будущем отношения будут открыты на политическом уровне. Пока мы не можем сказать, когда именно. Ничто не отменит того факта, что Россия является и всегда будет являться соседом Финляндии. 1350 километров соседских отношений», — сказал Стубб.

По его словам, отношения между Финляндией и Россией зависят от двух вещей: окончания конфликта на Украине и того, как вообще может вестись дискуссия о восстановлении отношений.

Президент Финляндии также сообщил, что в прошлый четверг европейские лидеры обсуждали, когда и как могут начаться переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Стубб отметил, что начало переговоров с Россией о прекращении конфликта на Украине должно происходить скоординировано.

«Поэтому я не могу назвать конкретную дату, и мы посмотрим, как это будет скоординировано, и кто будет поддерживать связь», — пообещал он.

Интересно, что в минувшую субботу Стубб летал в США, где играл в гольф с президентом Трампом в его поместье в Флориде. Трамп опубликовал совместное фото со Стуббом в своей соцсети Truth Social и похвалил его, назвав хорошим игроком в гольф. В связи с этим возникает соблазн конспирологического допущения: неужели это воздух Мар-э-Лаго так животворно воздействует на мозги европейских «ястребов»?

Если верить СМИ, формально предметом разговора американца и финна были двусторонние отношения. В частности, планы Трампа по строительству 40 новых крупных ледоколов для США в дополнение к своему текущему флоту. А Стубб подсуетился, напомнив, что 60 процентов мировых ледоколов были построены в Финляндии, а примерно 80 процентов из них – спроектированы финскими инженерами.

Впрочем, нашлось место в их разговоре и украино-российскому вопросу. В частности, финский президент предложил Трампу установить дедлайн для достижения всеобьемлющего прекращения огня. По мнению финна, подходящая дата – 20 апреля, поскольку в этот день в нынешнем году как православные, так и христиане западного обряда отмечают Пасху. Плюс – это был бы своеобразный подарок самому Трампу к ста дням его пребывания у власти. Именно 20 апреля исполнится три месяца с момента вступления Трампа в должность президента.

Понятно, что «после этого» не значит «вследствие этого», но все же – другого внятного объяснения приключившейся со Стуббом метаморфозы пока никто не предложил.