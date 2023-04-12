После госпереворота в РФ либералов зачистят имперцы – Ющенко

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Есть два пути «поражения России» – по сценарию развала СССР и посредством государственного переворота, после которого придут к власти либералы, правда, ненадолго.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Наталии Влащенко заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что это, как и для 1991 года, нужно, чтобы звёзды, несколько звёзд встали в один ряд. Сейчас мы не будем анализировать, какие это звёзды, однако если эта линия появляется, я уверен, что очень во многих регионах России голос национального самоопределения, создания новых государств – будет ведущей версией», – рассуждал он.

«Вторая версия – это то, что мы называем либеральное или демократическое движение, который найдёт способ, как перед русскими поставить перспективу нового демократического образования, нового демократического лада. Однако, я остерегаюсь, что там «пошкрябают» тех либералов, и вы быстро увидите имперскость. Большей беды не будет, но всё равно беда, чтобы у нас после таких надежд, после победы, после надежд, что Россия станет другой, чтобы мы снова не пошли по обманчивому кругу трансформации России», – трепался пчеловод.