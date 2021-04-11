После Грузии и Крыма желающих проверять, блефует ли Путин, нет – Джангиров

11.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Запад после Грузии и Крыма не хочет проверять на Украине, блефует или нет Россия.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый Казацкий» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня зрители многие уже ругают, что я всё время рекламирую книгу Уильяма Бёрнса… как они создают ситуативные комнаты для решения каких-то проблем. Так вот, там он дважды рассказывает ситуацию о том, как предупреждал Путин, передавал через американцев, чтобы Саакашвили не делал глупости с Осетией», – напомнил Джангиров.

«Мы же видим эти эшелоны, их показывают, никто не опровергает. Вы понимаете, что это, скорее всего, игра на Запад. У России на Запад игра простая, что мы в час X, как я говорю, это в латинице час «икс», у нас всё намного хуже, у нас это час «ха». Так вот, в час «ха» Россия использует все возможности, при этом это уже было со ссылкой на Путина сказано, и Козак это подтвердил, в очень жёсткой форме. Проверять, блеф это или не блеф, после Грузии и Крыма никто не хочет», – сказал политолог.

«На самом деле, по Крыму предупреждали о таких возможностях по каналам американцев, что в случае чего, Севастополь – никак. С Крымом были вопросы, и Крым можно было, если бы были мозги у Турчинова, в тот момент вернуться хотя бы к Конституции 92-ого года, но это в рамках Украины. Но, во-первых, им тот электорат не нужен был особо, как известно, и они были уверены, что через полгода это само решится», – добавил Дмитрий Джангиров.