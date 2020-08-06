После интервью с Лукашенко Гордон затрубил о выдаче россиян в лапы СБУ

06.08.2020, Киев, Ольга Козаченко

Задержанные в Белоруссии граждане РФ, объявленные в Минске «боевиками и наемниками», будут выданы Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью белорусскому филиалу финансируемого США «Радио Свобода» заявил скандально известный киевский журналист Дмитрий Гордон, взявший на днях интервью у Лукашенко.

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«Он сказал, что Зеленский попросил его передать Украине тех, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе против Украины, в том числе украинцев. Он сказал, что зеленый свет будет предоставлен прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как России, так и Украине», – сказал журналист.

«Изменится ли ваше уважение к нему, если Минск все еще не выдаст так называемых боевиков в Киев?», – уточнило издание.

«Я надеюсь, что все люди, которые были причастны к преступлениям против Украины и которые оказались на территории Беларуси, будут переданы Украине. Я не просто надеюсь, мне кажется, что так и будет», – ответил Гордон.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера состоялся разговор президентов Белоруссии и Украины. В отчете украинской стороны говорится, что стороны обсудили выдачу задержанных Украине, поскольку они воевали на стороне ЛДНР. При этом в сообщении на сайте Лукашенко акценты расставлены несколько иначе и дается понять, что президент Белоруссии уклонился от обещаний выдачи.

Также близкие к Лукашенко политические эксперты полагают, что задержанных вернут РФ, поскольку на них ничего не нарыли.