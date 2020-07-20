После Кадырова Зеленскому припомнят всё

20.07.2020, Киев, Игорь Петров

Политические конкуренты президента Украины требуют от него немедленной жесткой реакции на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который, хотел того или нет, но нанес Владимиру Зеленскому тяжелый политтехнологический удар.

Зеленскому можно было бы извиниться за низкосортный юмор «Квартала 95» в целом, но он вряд ли решится похоронить саму идеологию своей шоу-команды.

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Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Сергей Белашко директор Агентства социальных коммуникаций.

«Насколько я понимаю, произошедшее – случайность. Кадыров увидел интервью Зеленского и интерпретировал его как отказ от своих извинений по поводу действительно некрасивой истории, когда в комедийном шоу использовали нарезку видео, в том числе и эпизод, в котором Кадыров оплакивает своего погибшего отца. Все это было в таком контексте, что выглядело «ниже пояса», как, впрочем, и большинство шуток «Квартала».

Впоследствии Зеленский извинился, инцидент был исчерпан, но потом было интервью Городону, которое Кадыров воспринял как отказ от своих извинений и попытку оправдаться в каких-то очень обтекаемых формулировках – что он был не в курсе и прочее.

Сейчас Зеленского его конкуренты в политике пытаются спровоцировать на какую-то реакцию – чтобы он начал говорить какие-то резкости в адрес Кадырова. Уже все порохоботы, депутаты «ЕС» оттоптались на этой теме, все требуют от Зеленского немедленной и жесткой реакции. Тут классический цугцванг – любой ход Зеленского будет неудачным, и чем более сильным будет этот ход, тем больше неудачи он принесет Зеленскому. Это должно занизить его рейтинг поскольку он таким образом будет полемизировать не с Путиным, а с «пехотинцем Путина», как себя называет Кадыров.

С другой стороны, идет позиционирование Зеленского на контрасте с Кадыровым в личностном плане – вот есть лидер, который воин и т.д., а есть клоун, который что-то там случайно ляпнул, который не имеет собственной позиции и пр. Сюда вписываются все имиджелогемы, которые прокачиваются «порохоботами», телеканалами Петра Порошенко и Виктора Медведчука, т.е. теми каналами, которые так или иначе медийно работают против образа Зеленского.

То есть, проблема – не в самом заявлении Кадырова, а в интерпретации его украинскими медиа. Даже не факт, что это заявление написал сам Кадыров. Я как специалист слышу, что и как говорит Кадыров и вижу, что пишется в этом канале – это два разных человека. Возможно, этот телеграм-канал ведет какой-то пресс-секретарь, Кадыров что-то говорит, его слова расшифровывают, редактируют и выдают в другом формате. Но для меня очевидно, что это не сам Кадыров пишет.

В любом случае, для Зеленского ситуация проигрышная. Снова пошла тема неуместных, оскорбительных шуток «Квартала». Зеленскому наверняка припомнят и «Украину в немецком борделе», и игру гимна Украины членом на пианино, прочие «перлы».

Зеленский был лицом организации, которая выдавала такой вот контент. Другое дело, что те, кто сегодня возмущаются этим контентом, вчера смеялись над ним до слез, им казалось это очень забавным, креативным, инновативным и прочее 90% юмора «Квартала» – это треш ниже пояса, а 10% – заигрывание с какими-то политическими настроениями, как про Крым – «ты уходил когда темно», и прочее. Это такая вот концентрированная версия украинских эмоций, страхов, надежд в контексте отношений с Россией. При этом «Квартал» считается верхом украинского юмора.

Единственным правильным ходом для Зеленского было бы какое-то действительно красивое извинение и перед Кадыровым, и перед всей аудиторией. Но такого рода извинение перечеркнет вот это его творческое наследие – «да, там было много непотребства, да, шутили над проблемами со здоровьем, над преклонным возрастом, причем глумливо, над семейными неурядицами, и в том числе над жертвами терактов, их оплакиванием, простите».

Есть вещи, над которым лучше не смеяться – не потому, что Кадыров он такой великий и ужасный, что он приедет на Банковую и отрежет Зеленскому голову или еще что-нибудь, а потому, что это расчеловечивает самих «шутников»», – заключил политолог.