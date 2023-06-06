После Каховки русские должны уйти из ЗАЭС – Данилов

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Чтобы на Запорожской АЭС не случилось того, что произошло в Новой Каховке, русские должны покинуть энергообъект.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день ситуация сложная, но контролируемая, радиационный фон в пределах нормы, понимаем, что там происходит. На заседании СНБО Украины был доклад директора «Энергоатома» нашей страны, ситуация, которую должно обязательно взять под контроль МАГАТЭ, и насколько я понимаю, на сегодняшний день есть заявление руководителя МАГАТЭ, что он в ближайшее время приедет для того, чтобы выяснять этот вопрос. Но для того, чтобы поставить точку, в том числе – в справедливости, нужно вынудить русских уйти с энергообъекта, который является собственностью нашей страны, им там нечего делать», – вещал он.

«И мировое сообщество должно сделать всё, чтобы это случилось как можно скорее, чтобы, не дай Бог, не произошло того, что случилось на Каховке», – трепался Данилов.