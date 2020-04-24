24.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Медицина, Происшествия, Транспорт, Украина
Просмотров:

После карантина киевлян ждут давки и скандалы на транспорте




После отмены карантина быстро нарастить количество пассажирского транспорта в Киеве не получится, а в час пик ездить на нем будет сложно.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Судя по тому, как строилась система в период карантина, я очень сомневаюсь, что после карантина у нас додумаются запустить большее количество автобусов, троллейбусов на маршруты для того, чтобы люди не собирались на остановках, как мы видим сейчас. Люди даже со спецпропусками, которым необходимо добраться на работу, стоят в очередях и по два часа добираются на работу.

А тут вдруг если все откроется, то сразу количество транспорта на маршруте резко увеличится? Да ничего подобного.

Транспортный коллапс – нет, а вот скопления людей – да. Опять же, будут перевозить по 10 человек? Тогда при том количестве машин, которые сейчас находятся в парках и на маршрутах, я боюсь, что давок и конфликтных ситуаций в часы пик избежать не удастся», – сказал Землянский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть