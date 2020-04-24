После карантина киевлян ждут давки и скандалы на транспорте

24.04.2020, Киев, Игорь Петров

После отмены карантина быстро нарастить количество пассажирского транспорта в Киеве не получится, а в час пик ездить на нем будет сложно.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по тому, как строилась система в период карантина, я очень сомневаюсь, что после карантина у нас додумаются запустить большее количество автобусов, троллейбусов на маршруты для того, чтобы люди не собирались на остановках, как мы видим сейчас. Люди даже со спецпропусками, которым необходимо добраться на работу, стоят в очередях и по два часа добираются на работу.

А тут вдруг если все откроется, то сразу количество транспорта на маршруте резко увеличится? Да ничего подобного.

Транспортный коллапс – нет, а вот скопления людей – да. Опять же, будут перевозить по 10 человек? Тогда при том количестве машин, которые сейчас находятся в парках и на маршрутах, я боюсь, что давок и конфликтных ситуаций в часы пик избежать не удастся», – сказал Землянский.