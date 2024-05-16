После конфликта Украину ждут «суды Линча» – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украину после завершения конфликта ждут внесудебные расправы. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Кость Бондаренко, эмигрировавший в Австрию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Шелест предположил, что вслед за усилением мобилизации украинцы начнут атаковать представителей ТЦК.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Есть такое чувство, после последних событий, последних видео с «бусиками», что после 18-го, если силовые методы ТЦК не останутся в прошлом, будут восприняты народом уже по-другому», – сказал Шелест.

Бондаренко согласился, что их судьба предрешена.

«Судьба членов ТЦК, нынешних, крайне незавидна. Война рано или поздно заканчивается, народ очень озлоблен. Извините, но «суды Линча» будут по всей стране. Я никого не пугаю, не хочу быть Кассандрой, но «суды Линча» будут. И многие члены ТЦК это знают. Их злость нынешняя, их отчаянные действия – это отчаяние тех, кто старается выслужиться перед режимом и даже, возможно, где-то даже заработать на этом, потому что знают, что кавалергарда век недолог», – подчеркнул Бондаренко.