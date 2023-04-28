После «контрнаступа» ВСУ в наступление пойдут новейшие российские танки – эксперт

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Россия формирует в тылах подразделения, сформированные из новейших российских танков Т-14 «Армата», которые будут задействованы для уничтожения прорвавшихся групп ВСУ и дальнейшего контрнаступления ВС РФ.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сивкова, именно поэтому более старые образцы российской техники стоят на переднем крае – они будут задействованы вместе с мощными противотанковыми комплексами для отражения атаки ВСУ. Дальше в дело вступят «Арматы».

«Конец мая, скорее всего. Обратите внимание – как строится система обороны, судя по высказываниям западных СМИ. На переднем крае стоят бойцы, имеющие огромный опыт, укрепрайоны. У них в обеспечении поддержки мощные противотанковые комплексы и устаревшие танки, которые признаны решать задачи уничтожения пехоты и легких бронированных машин. Мощные, новейшие танки, а их достаточно много, – вообще российские, наиболее современные танки находятся в тылу, а там уже есть целый батальон, 20 штук – я слышал от Соловьева, который был в этом батальоне полгода назад, когда проводилась боевая подготовка. Это танки Т-14 «Армата», они тоже там находятся. Это те силы, которые будут решать задачу нанесения сначала контрудара для того, чтобы добить прорвавшиеся войска, если они начнут наступление, в первую очередь, по современным танкам, которые там имеются. А во-вторых, для того, чтобы, прорвав эту оборону после разгрома группировки войск, обеспечить развертывание нашего наступления, крупномасштабного, если такое политическое решение будет принято», – сказал Сивков.