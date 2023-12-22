После краха СССР пришла очередь США – эксперт-международник

Победа РФ на поле боя на Украине равноценна по значимости для Запада – краху СССР в 1991 году и может ознаменовать падение гегемона США и начало многополярного мира.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал профессор, доцент кафедры международной безопасности МГУ, политолог и эксперт в области международных отношений Алексей Фененко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А когда мы одержим какую-то крупную военную победу, именно настоящую победу, в которой американцы будут вынуждены действительно отступить, бросить оружие и подчиниться воле победителя… Несколько лет назад на РСМД была интереснейшая дискуссия, почему нет многополярного мира. Мне очень понравилась мысль о том, что его нет, потому что у нас пока нет с Китаем такой победы, которая была бы равносильна их в 1991 году – распаду СССР. Вот когда мы одержим победу, которая легитимирует переход к многополярному миру, тогда мы сможем об этом говорить», – отметил он.

По словам эксперта, речь не идет о применении ядерного оружия. Для этого достаточно будет одержать победу в украинском конфликте.

«Достаточно крупной хорошей победы на Украине, после которой они покажут, что они отступают. Вспомните, даже наша локальная победа в Грузии в августе 2008 года вызвала истерику – и высокоточное оружие устарело, и Россия показала варварство и эффективность своих систем, и Россия стала ревизионистом, который на нас давит. А ведь всего-то пятидневный конфликт был. То есть, уже тогда у них началась великая паника. И, кстати, ведь во многом мы жили капиталом той победы в Грузии, и теперь нам нужен новый, более крупный капитал победы», – считает учёный.

Присоединение Крыма к России может быть победой лишь отчасти, поскольку прямого противостояния с США в этом не было.

«Для Крыма, для России – да, это победа. Но для американцев была больнее Грузия. Почему? Потому что в Грузии мы побили армию, подготовленную ими, это раз. И вспомните заявление нашего генштаба: мы там видели убитых негров. Это два. Вот тогда мир увидел, что мы реально способны на поле боя их победить. Американская, как и вся англосаксонская цивилизация, построенная на культе силы. Она признаёт прежде всего силу, и как только мы одержим победу с помощью силы, покажем вам, что наши силы, как минимум, равны, тогда они отступят», – заключил Фененко.