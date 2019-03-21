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21.03.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Политика, Россия
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После Крыма Путин стал мировым лидером – сенатор

Воссоединение с Крымом стало отправной точкой в возвращении России как мирового игрока, а последующее за этим участие в борьбе с террористами в Сирии позволило российской армии «обкатать» современное оружие.

Об этом на конференции «Крым в современной геополитике» заявил российский сенатор Игорь Морозов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент выступил с такой речью на Генеральной Ассамблее ООН и сказал, что если вы не объединяетесь, – я вольно трактую, – то тогда мы пошли одни бороться с международным терроризмом. А что нам дал сирийский театр военных действий? Он дал нам возможность обкатать все виды нового вооружения, в том числе, и на новых физических принципах. Мы вновь начали подниматься на геополитическую орбиту мировым игроком. Путин стал мировым лидером, реально, после Крыма, в период Сирийской кампании», – заявил Морозов.

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