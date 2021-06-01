После кукиша НАТО украинский министр закатил истерику

01.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Возмущение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы тем, что Украину не пригласили на саммит НАТО, только вредит перспективам членства страны в альянсе.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне на память приходит одна из историй про бравого солдата Швейка, он рассказывал про пьяного мужика, которого всё время выбрасывали из ресторана, а он разворачивался и залезал в новое окно. Его 22 раза выбрасывали и он всё время возвращался. Мы же должны понимать, что наши претензии на партнерство с любой европейской институций должны быть наполнены со стороны Украины выдержкой. В этом есть проявление высокой политической культуры. Ведь это же тоже оценивается.

А в действиях министр иностранных – истерика и надрыв. Он не понимает, что он выступает от имени государства Украина, и кто-то из аналитиков, людей высокого ранга в структуре НАТО думает: «Ну как же так, как мы рассматриваем перспективу сотрудничества с этим государством, а там вот такое вот». К сожалению, это проявляется во всём. Точно так же мы тараним при любой возможности идею нашего членства в Европейском Союзе. При этом по всем стандартам экономики и социальным стандартам, по тому, что мы могли бы предложить в качестве своего участия в работе ЕС, мы всё больше уходим в сторону дна», – сказал Шабовта.

На недавнем брифинге в Киеве глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не может понять, как можно не найти формат участия украинской стороны в июньском саммите лидеров стран НАТО на фоне «российской агрессии».

«Мы совершенно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий Российской Федерации против Украины в Черноморском регионе и против членов Альянса. Я имею в виду последние результаты расследования в Чешской Республике. Этого мы понять не можем – как можно не пригласить Украину, как можно не найти формат участия Украины в нынешнем саммите», – негодовал Кулеба.