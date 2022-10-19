После Мариуполя с ужасом представляли, что такое же ждет Одессу и Харьков – военкор
Разрушения и трагедия Мариуполя, по сути, впитало в себя сущность современной войны.
Об этом в интервью каналу «Ледоруб» заявил военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мариуполь произвел конечно какие-то абсолютно такую чудовищную, нечеловеческую бурю эмоций. Я даже себе представить не мог, что такое может в принципе быть, хотя я видел на самом деле очень многое, в разных ситуациях бывал.
Но именно здесь видеть по сути постсоветский, советский город, в котором мы все выросли, жили, провели детство. Он ничем не отличается от Тюмени, от Свердловска или скажем от Рязани. Абсолютно полностью выгоревший, разрушенный, усеянный трупами, детскими трупами, черные глазницы этих окон, разрушенные здания, все летит, взрывается, горит, люди обезумевшие, которые ходили, как зомби. Это было что-то с чем-то.
А мы себе уже мысленно представляем Одессу в таком состоянии, Николаев, Харьков и так далее. Мы мысленно уже готовимся, что если мы, российская армия, будет штурмовать эти города, то вот они придут в такое же состояние. Видимо это лик современной войны, у войны не женское лицо. У войны лицо Мариуполя», – рассказал Журавлев.
Он вспомнил, как заснял в Мариуполе задержанного украинского военнослужащего, наряженного в женскую шубу и платье.
«Под Сартаной (поселок городского типа – ред.) со стороны завода «Ильича» в Мариуполе взяли в посадке ВСУшника в женском платье. Он прям реально был в женских шмотках, в какой-то шубе, он был какой-то то ли пьяный, то ли под наркотиками. Он там бродил, в общем дезертир.
Вытащили его, нашли, это было смешно, весь такой в синяках, выгрузили его. Там видео шло одиннадцать секунд, но оно сделало вообще всю повестку. До этого были только разговоры про женскую одежду, но никто ее снять не мог. Все говорили: «Свадьба в Малиновке». Ну здесь лучше не придумаешь.
В какой-то момент мы поняли, чтобы снять эксклюзив надо постоянно передвигаться, ездить, грубо говоря на удачу. И просто поехали, договорились с мужиками, они говорят: «Вот там пленных выводят». Постояли там с бойцами пол дня, покурили и пошли взяли этого «супчика», и сняли его. Одиннадцать секунд, а выхлопа, как на месяц», – добавил военкор.
Спасибо!
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