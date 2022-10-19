После Мариуполя с ужасом представляли, что такое же ждет Одессу и Харьков – военкор

Разрушения и трагедия Мариуполя, по сути, впитало в себя сущность современной войны.

Об этом в интервью каналу «Ледоруб» заявил военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Мариуполь произвел конечно какие-то абсолютно такую чудовищную, нечеловеческую бурю эмоций. Я даже себе представить не мог, что такое может в принципе быть, хотя я видел на самом деле очень многое, в разных ситуациях бывал.

Но именно здесь видеть по сути постсоветский, советский город, в котором мы все выросли, жили, провели детство. Он ничем не отличается от Тюмени, от Свердловска или скажем от Рязани. Абсолютно полностью выгоревший, разрушенный, усеянный трупами, детскими трупами, черные глазницы этих окон, разрушенные здания, все летит, взрывается, горит, люди обезумевшие, которые ходили, как зомби. Это было что-то с чем-то.

А мы себе уже мысленно представляем Одессу в таком состоянии, Николаев, Харьков и так далее. Мы мысленно уже готовимся, что если мы, российская армия, будет штурмовать эти города, то вот они придут в такое же состояние. Видимо это лик современной войны, у войны не женское лицо. У войны лицо Мариуполя», – рассказал Журавлев.