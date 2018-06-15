15.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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После медреформы на Украине появился неизвестный науке пол

В декларации о выборе врача по оказанию первичной медпомощи, которую на Украине стали выдавать после скандальной медреформы, появился неизвестный ранее науке пол.

В соответствующей графе для заполнения имеются обозначения «М», «Ж» и «Н».

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На эту особенность в своем блоге обратил внимание журналист Василий Апасов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Внезапно заметил, что в графе пол указаны следующие пункты: «мужчина», «женщина» и «н»! Интересно, что такое «н»? – Не определился? – Не видно? – Не уверен? – Не скажу? – Неандерталец? – Намочил манту? Я вот, даже не будучи врачом, знаю из анатомии, что строение мужского и женского организма немного отличаются. Ну вот есть различия, прямо уверен. А что у «н»? Может для «н» Минздрав разработал особые протоколы лечения, не похожие на «мужские/женские»?», – иронизирует Апасов.