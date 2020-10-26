26.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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После местных выборов Украину растащат на множество маленьких «Техасов» и «Донбассов»


Региональные политические силы, получив власть на местных украинских выборах, превратят свои регионы в полунезависимые образования, в которых действия киевской власти будут очень ограничены.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По «формуле Арахамии», как он сказал, «давайте разделим власть и ответственность», метод разрыва полученной власти и ответственности от Арахамии большого – легко прейдет к «арахамиям» маленьким. Они скажут: мы получили на насколько лет власть и нас не трогай, мы на несколько лет имеем право устраивать у себя маленький «Техас».

Вот, в чем дело – мы будем иметь большое количество маленьких «Донецков», маленьких «Техасов». И центральная власть не сможет проводить ни общенациональные реформы, ни какое-то политическое планирование, а будет вынуждена считаться с этой властью. И местная власть будет конфликтовать с другими группами, которые не получили эту власть», – подытожил Виктор Небоженко.

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