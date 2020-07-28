28.07.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Украина
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После начала большой войны половина ВСУ перебежит на сторону ЛДНР – депутат


Президент Украины Владимир Зеленский перемирием в Донбассе спасает самого себя, потому что продолжение агрессии и отказ от выполнения Минских соглашений со стороны Киева даст защитникам Донбасса полное право перейти в наступление.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский под влиянием американцев ведёт свою игру, и понятно какую – он спасает себя. Если бы всё шло к тому, что Минские соглашения перечеркнули и убрали его в сторону, то всё, руки развязаны, и мы перестанем сдерживать всех.

И тогда я точно могу сказать, что там будет. И что бы украинская армия не говорила, как она мощна – она не мощна, и когда Донбасс пойдёт в наступление, половина этой армии, если не больше, перейдёт на сторону ополченцев», – отметил политик.

Напомним, ранее Эдуард Басурин сообщил, что рядовой топогеодезист-наводчик украинского нацбата «Айдар» совершил переход на сторону ДНР.


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