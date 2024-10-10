После начала СВО восточная Европа увеличила военные расходы вдвое – Bloomberg

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Bloomberg информирует: 14 стран-членов восточного крыла НАТО увеличили свои расходы на оборону до невиданного уровня со времен падения просоветских режимов в конце 80-х годов прошлого столетия.

В 2021 г., за год до начала войны на Украине, 14 восточноевропейских стран потратили на оборону в общей сложности $35,6 млрд. В первый год украинской войны эта цифра выросла несильно – лишь до $37,2 млрд. Но в 2024 г. она превысит довоенный уровень уже практически вдвое, пишет Bloomberg.

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Таким образом, только за этот год совокупные военные траты упомянутых стран составляют 70 млрд долларов. Из них $29,5 млрд пойдут на закупку военной техники

Триггером, запустившим процесс ремилитаризации Европы, стало начало российской военной операции на Украине, отмечает агентство.

«Развязанная Владимиром Путиным война заставила бывшие страны Варшавского договора вдвое увеличить траты на оборону. Таких расходов они не несли с советских времен, но теперь готовятся противостоять не враждебному Западу, а бывшему союзнику и повелителю», – пишет агентство..

«Заменяя чаще всего советское оборудование, отправленное в Украину, в НАТО пытаются быстро нарастить военный потенциал большинства стран, игнорировавшимся десятилетиями. Это связано с тем, что оборона отошла на второй план после распада Варшавского договора и окончания балканских войн», – говорится в публикации.

Среди стран восточного фланга НАТО больше всех в относительном выражениив тратит на закупку вооружений и оборону Польша, военные расходы которой в этом году превысят 4% ВВП.

Но это лишь часть того, что необходимо – в плане и техники, и специалистов, которые способны управляться с новыми видами оружия, рассказали Bloomberg высокопоставленные военные в регионе.

Значительная часть техники сейчас приобретается на замену советской, которая была отправлена на Украину; нужно овладевать гораздо более передовыми видами вооружений натовского образца, а также современными технологиями, включая беспилотники.

Генерал Даниэль Змеко, начальник штаба вооруженных сил Словакии, которая увеличила расходы на оборону с 1% ВВП в 2014 г., когда Россия присоединила Крым, до нынешних 2%, сказал:

«После того, как 20 лет мы в этой области почти ничего не делали, это, по сути, переход от машин первого-второго поколения сразу к машинам четвертого или пятого. Это все равно что перейти от компьютера с 386-м процессором к самым современным многоядерным сетевым решениям».

Расходов на таком уровне страна не несла со времен холодной войны, в которой находилась по другую сторону баррикад. При этом, у Словакии сейчас 30 танков против 960 в 1993 г., когда разделилась Чехословакия.