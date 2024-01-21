«После нападения РФ на страну НАТО Запад запросит переговоры» – экс-чиновник Мининфо Украины

Вадим Москаленко.  
21.01.2024 20:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, ЕС, НАТО, Россия


На геополитической карте Европы Запад ведёт партию в шахматы, тогда как Москва играет в «Чапаева».

Об этом на канале киевского пропагандиста Юрия Романенко заявил бывший замминистра информационной политики Украины, основатель существующей на западные гранты ОО «Институт постинформационного общества» Дмитрий Золотухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На геополитической карте Европы Запад ведёт партию в шахматы, тогда как Москва играет в...

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«Допустим, действительно они начнут рубить этот Сувалкский коридор. Это же очевидно, при том, как ведёт себя Олаф Шольц, Германия, Испания, Португалия, которая вообще не знает, где этот Сувалкский коридор, они скажут: слушайте, давайте дипломатическое решение найдём! Они же так сейчас говорят, давайте в Украине найдём дипломатическое решение.

Когда состоится нападение на территорию, которая покрывается 5 статьёй договора евроатлантического сотрудничества, когда Россия нападёт на страну НАТО, будет же то же самое! Люди будут говорить: слушайте, давайте не эскалировать, давайте найдём какое-то решение.

И в этом контексте, мне кажется, эта игра…по сути Джейк Салливан играет в шахматы, а Путин играет в «Чапаева». В «Чапаева» всегда шахматы победит», – заявил Золотухин.

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