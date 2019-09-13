После нападения соратники Зеленского «зазеленели в прямо смысле»

14.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

В Полтаве облили зеленкой депутата Верховной рады от из фракции «Слуга народа» Марину Бардину, а также пресс-секретаря кандидата на должность мэра города Сергея Иващенко Анну Морозову.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает киевская газета «Вести», ссылаясь на свои источники в МВД.

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Отмечается, что инцидент произошел 13 октября на улице во время записи телепрограммы «Итоги недели с Сергеем Иващенко».

«Зеленка попала на лицо Морозовой и на рукав плаща Бардиной», – рассказал собеседник издания.

Подтвердила случившееся и депутат.

«Зазеленели в прямом смысле. Сегодня во время записи очередной программы кандидата в мэры Полтавы Сергей Иващенко на его пресс-екретаршу Анну Морозову было совершено нападение зеленкой. Все целы, ощущение шока, повреждена одежда. Аня держится достойно после пережитого шока. На месте работает полиция», – написала Бардина в своем блоге.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве облили зеленкой депутата ВР Олега Волошина.