14.10.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Происшествия, Украина
Просмотров:

После нападения соратники Зеленского «зазеленели в прямо смысле»


В Полтаве облили зеленкой депутата Верховной рады от из фракции «Слуга народа» Марину Бардину, а также пресс-секретаря кандидата на должность мэра города Сергея Иващенко Анну Морозову.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает киевская газета «Вести», ссылаясь на свои источники в МВД.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что инцидент произошел 13 октября на улице во время записи телепрограммы «Итоги недели с Сергеем Иващенко».

«Зеленка попала на лицо Морозовой и на рукав плаща Бардиной», – рассказал собеседник издания.


Подтвердила случившееся и депутат.

«Зазеленели в прямом смысле. Сегодня во время записи очередной программы кандидата в мэры Полтавы Сергей Иващенко на его пресс-екретаршу Анну Морозову было совершено нападение зеленкой. Все целы, ощущение шока, повреждена одежда. Аня держится достойно после пережитого шока. На месте работает полиция», – написала Бардина в своем блоге.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве облили зеленкой депутата ВР Олега Волошина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть