После нашей победы их «Лёши Гончаренки» массово полезут в единороссы – Веселовский

Максим Столяров.  
12.07.2025 16:21
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Структурам ФСБ после победы России предстоит серьёзная работа по отсечению от политических возможностей всех переобувшихся предателей.

Об этом на канале «Соловьёв Live» заявил политический обозреватель Сергей Веселовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Структурам ФСБ после победы России предстоит серьёзная работа по отсечению от политических возможностей всех...

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«Слушаю допросы пленных, я им не верю категорически. Все эти спецназовцы, все эти прошедшие 2-3 месяца обучения, убивавшие людей в Курской области – такие зайки, такие несчастные, насильно бусифицированные.

И он так на суржике «розмовляет», что-то там рассказывает, какой он хороший, а какие командиры сволочи, которые только по рации приказы передавали – а я не хотел, я такой был зайчик, и меня зомбировали, конечно. Но теперь я хороший, отпустите меня домой, – говорит бандерлог.

Его отпускают, он возвращается, надевает сине-жёлтую тряпку и через несколько недель возвращается в строй. Ну, и там его уже в плен не берут», – озвучил ситуацию Веселовский.

Он также обратил внимание на другую категорию «бандерлогов».

«Дело ещё вот, в чём. Я-то как крымчанин видел это всё со стороны. Я-то помню мимикрию украинских политиков. Того же, прости Господи, Лёши Гончаренко, который так любил цитировать Пушкина, носил Георгиевскую ленту, кричал, что за русский язык, «за Русь ус..усь» и всё остальное – куда там той гражданке Израиля Собчак.

Он, конечно, уже все мосты за собой сжёг. Хотя, Бог его знает. Может, ещё будет принимать в «Единую Россию» земляков-одесситов после того, как всё закончится. Тут главное, чтобы наш НКВД как-то сразу быстренько отсёк Лёш Гончаренок от этого всего», – предупредил эксперт.

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