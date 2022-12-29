После ночных дронов-камикадзе Украину накрыли утренние волны российских ракет

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После ночных ударов беспилотниками по украинским объектам, российская армия продолжила утреннюю «калибровку».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

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Местные СМИ и группы в соцсетях сообщают о взрывах в Черниговской, Киевской, Сумской областях, Киеве, Одессе, Житомире, Харькове и других населенных пунктах.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о пуске на Украину не менее 100 ракет.

Известно, что в Киеве одну из ракет сбила ПВО и ее осколок упал на жилой дом.

Вместе с тем, сразу же после ракетных ударов начались экстренные отключения электроэнергии. В частности, в Сумах, Днепропетровской области пропало и водоснабжение.

«Арестович, у которого русские ракеты кончились еще в начале октября, внезапно заявил, что сегодня ожидается запуск многих русских ракет в несколько волн. И никто из хуторян даже не возмутился такой последовательности», – комментирует происходящее в своем блоге политолог Армен Гаспарян.