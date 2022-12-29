После ночных дронов-камикадзе Украину накрыли утренние волны российских ракет

29.12.2022  10:17 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина, Энергетика


После ночных ударов беспилотниками по украинским объектам, российская армия продолжила утреннюю «калибровку».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

После ночных ударов беспилотниками по украинским объектам, российская армия продолжила утреннюю «калибровку». Как передает...

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Местные СМИ и группы в соцсетях сообщают о взрывах в Черниговской, Киевской, Сумской областях, Киеве, Одессе, Житомире, Харькове и других населенных пунктах.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о пуске  на Украину не менее 100 ракет.

Известно, что в Киеве одну из ракет сбила ПВО и ее осколок упал на жилой дом.

Вместе с тем, сразу же после ракетных ударов начались экстренные отключения электроэнергии. В частности, в Сумах, Днепропетровской области пропало и водоснабжение.

«Арестович, у которого русские ракеты кончились еще в начале октября, внезапно заявил, что сегодня ожидается запуск многих русских ракет в несколько волн. И никто из хуторян даже не возмутился такой последовательности», – комментирует происходящее в своем блоге политолог Армен Гаспарян.

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